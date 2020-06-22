《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么：无限战斗》8月7日登陆PC

根据Steam商店页面的最新消息，5pb开发的动画改编游戏《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么：无限战斗》目前已经正式登陆Steam平台，将于2020年8月7日正式发售，支持简体中文，先前已经于PS4平台上架。
《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么：无限战斗》最新预告：
Steam商店：https://store.steampowered.com/app/1187940/Is_It_Wrong_to_Try_to_Pick_Up_Girls_in_a_Dungeon_Infinite_Combate/
游戏简介：
游戏为探索地下城类动作角色扮演游戏。以迷宫都市欧拉丽为舞台，玩家将扮演冒险者，在公会接受任务、在市场买卖武器及道具、在主角所属的眷族更新能力值、在酒馆收集情报，从而推动故事发展。玩家可以操控主角贝尔·克朗尼及外传的主角艾丝·华伦斯坦，以贝尔和艾丝两人的视角体验电视动画『在地下城寻求邂逅是否搞错了什么』的剧情。
视频截图：
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