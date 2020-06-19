日本网友自制沙雕恐怖游戏《ぴえん》 开放免费下载

2020-06-22 16:13:08 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

近日，一款日本网友自制的恐怖3D游戏《ぴえん》正式开放免费下载，游戏的流程很短，只有15-30分钟，但是作者却希望玩家能够坚持玩下去，称可能会有一些惊喜。不过从放出的预告来看，这款游戏还是挺沙雕的。

游戏预告

下载地址：https://kusoi.site/pien-game01/

游戏名为《ぴえん》，意思差不多就是嘤嘤嘤的哭声。虽然名字起得看起来很恐怖，是一个恐怖游戏该有的起名。但是看了这段预告片却觉得这个游戏怎么也恐怖不起来，就是一个带着哭哭头套的人在那跳舞，看起来就不像是恐怖游戏，更像是一个沙雕游戏。

游戏大小约为867MB，推荐用户配置为win10并且显卡要求为GTX1060。