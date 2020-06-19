《刀剑神域：彼岸游境》公开新视频 真女主亚丝娜登场

2020-06-22 16:13:59 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

就在近日，《刀剑神域：彼岸游境》的官方推特公布了这款游戏的最新消息，展示了在UnderWorld中系列真女主亚丝娜的介绍以及截图和演示视频，下面就来看看官方公开的全新展示内容吧。

这次的演示视频中展示了与女主角亚丝娜有关的支线任务，玩家在这部《刀剑神域》的衍生游戏中将会操作主角桐人，这也是这个系列游戏中，玩家首部可以扮演桐人的游戏。

演示视频：

同时，官方在公开了亚丝娜的介绍后，还稍微透露了一下下周将会介绍的角色，就是整合骑士团团长贝尔库利·辛赛西斯·万，到了下周公开情报的时候就要轮到这位猛男了。

《刀剑神域：彼岸游境》将于7月10日正式在Steam平台发售，售价为298元。

Steam商店页面：https://store.steampowered.com/app/1009290/_/