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steam每日特惠：刀剑神域：夺命凶弹什么时候史低

2020-06-22 16:13:36来源：91单机游戏编辑：小蚂蚁

今天，一款日系角色扮演游戏《刀剑神域：夺命凶弹》正在Steam进行周末特惠促销活动，原价158，现仅售39元，特价促销截止6月26日。现在史低后，可能夏促就不打折了，下面就来看看这款游戏的折扣详情。

steam每日特惠：《刀剑神域：夺命凶弹》今日史低39元

SAO游戏最新作品是「您」化身为主角的TPSRPG。在枪械与钢铁的世界──《Gun Gale Online》中，作为桐人他们的战友出生入死，并以英雄为目标向前迈进。依照自己喜好成长虚拟角色，并灵活运用多样化的武器，在您专属的战场中幸存下来吧。

游戏名称：刀剑神域：夺命凶弹/Sword Art Online: Fatal Bullet

游戏原价：158元

游戏售价：39元

活动时间：6月26号结束

steam每日特惠：《刀剑神域：夺命凶弹》今日史低39元

《刀剑神域：夺命凶弹》优惠现售39元，原价158，历史最低价。9901篇测评中78%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至6月26日。

网友评价

从一个FPS菜鸡玩家角度来说，挺好玩的。模型整体质量还算可以，可供捏脸的种类也比较多。个人并不算是刀剑的忠粉，单从娱乐性角度来说还是不错的一款游戏，建议打折时候入手

小编点评

有一说一 我是桐蛆

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