steam每日特惠：噬血代码什么时候史低

2020-06-22 16:13:30 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

今天在Steam有一款二次元类魂游戏《噬血代码》开启特价促销，原价268元，现优惠价仅售160元，特价促销截止至6月26日。这次折扣结束后不确定夏促是否会给出新史低，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《噬血代码》是一款2019年发售的游戏，游戏设定为时间在近未来，因为“审判荆棘”的出现，世界步向毁灭，名为“VEIN”的封闭土地相应而生。

游戏名称：噬血代码/CODE VEIN

游戏原价：268元

游戏售价：160元

活动时间：6月26号结束

《噬血代码》优惠现售160元，原价268，平历史最低价。14401篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至6月26日。

网友评价：

虽然宣传是二次元黑魂，但是他也有很多自己的特性和创新，如果说黑魂能感觉到厚重感，那么这个就是飘逸感，CV最重要的系统就是炼血系统，这个系统给了CV极大的拓展性和可玩性，而且重要的是二次元味臻浓，捏人系统太舒服太香了，二次元i了i了。

小编点评：

游戏发售也半年多了，当时观望了很久才买了这个。最早那会儿评论都说是“二次元黑魂”，“打击感僵硬”，“地图劝退”等等，实际上吗，这游戏真实越玩越香。

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