底特律变人好玩吗 游戏内容画面评测一览

2020-06-22 10:55:54 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

底特律变人是一款很多玩家都在关注的游戏，这款游戏无论是剧情还是玩法都是不错的，人物画面都是非常精致的，那么各位小伙伴们知道底特律变人好玩吗？接下来91小编和大家一起分享一下游戏内容画面评测一览。

Steam商店地址：点击此处

在《底特律：变人》中，人类和机器人的命运都将掌握在您的手中，您将走进一个不远的未来，一个机器人具有比人类更高智慧的时代。玩家将体验到史上最为复杂的分支故事，面对道德困境，玩家要做出谁生谁死的艰难抉择。面对数千种选择和多种结局，您将如何影响底特律的未来，以及人类的命运呢？

给出好评的玩家表示《底特律：变人》画面精美、剧情饱满画，画面出色，代入感特别强。这款电影式游戏非常好玩，游戏帧数很给力。

而给出差评的玩家则认为该作优化不太好，有人在游玩时卡死闪退，游戏体验差。还有人反映该作在Steam上不支持PS手柄UI界面，娱乐性差了很多。希望官方能尽快解决这些问题，让玩家们体验更佳。