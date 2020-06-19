这是我的战争怎么免费领取 免费领取条件一览

2020-06-22 10:59:39 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

这是我的战争是一款波兰推荐的课外读物游戏，这款游戏能够让玩家在游戏中阅读到课外书了解到更多的内容，游戏人物场景都是很精致的带完玩家身临其境的感受，那么各位小伙伴们知道这是我的战争怎么免费领取吗？接下来91小编和大家一起分享一下免费领取条件一览。

据国外媒体报道，波兰总理马特乌斯·莫拉维克(Mateusz Morawiecki)，由波兰开发商11 bit Studios开发制作的《这是我的战争》游戏将会被列入该国向学习社会学、伦理学、哲学和历史的学生推荐的书籍清单。从今年9月份开始，只要学生年满18岁，就可以免费获得一套《这是我的战争》游戏。

这就像是国内的学校都会推荐给学生们一些课外的读物和电影，并且这些资料也会由学校统一发放给学生，只不过这次波兰学校发放的是一款游戏。

可以说，《这是我的战争》这款游戏非常有深度，游戏的反战宣传很到位，让玩家在感受到战争的残酷的同时，思考战争这个很深奥的问题。