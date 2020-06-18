骑马与砍杀2历史最低价是多少？骑马与砍杀2什么时候史低

2020-06-19 16:20:28 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

今天在Steam有一款爷爷的游戏《骑马与砍杀2》开启特价促销，原价248元，现优惠价仅售198元，特价促销截止至6月26日。经典开放世界战争策略游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

号角震天，群鸦蔽日。卡拉德帝国因内乱而陷入三分之境。新的王国正在悄然崛起。佩好长剑，缚紧盔甲，招兵买马，在卡拉迪亚大陆的战场上策马驰骋，赢取荣耀。

游戏名称：骑马与砍杀2/Mount & Blade II: Bannerlord

游戏原价：248元

游戏售价：198元

活动时间：6月26号结束

《骑马与砍杀2》优惠现售198元，原价248，新历史最低价。95719篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至6月26日。

网友评价：

当我第一次看见自己唯一的城堡被围。军团选项里摇最近的人过来帮忙，一看阿巴该离我就11个小时路还有117个人，又只要17影响，赶紧叫过来帮忙。连着阿巴该和我两个小弟一共400多个人，对着围城的500多人进行了我第一次大规模团战。结果进去才发现阿巴该的部队都是一堆臭鱼烂虾= =还没我的那些人能打= =然后我那时还是那种只会自己上去砍的半吊子指挥官。。。一场血战下来虽然赢了但是死伤惨重几乎全灭。。。

小编点评：

游戏内容确实比一代丰富了很多，对于一个等了这么多年骑砍2的忠粉来说确实觉得还比较值得

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