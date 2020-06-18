骑马与砍杀2历史最低价是多少？骑马与砍杀2什么时候史低

今天在Steam有一款爷爷的游戏《骑马与砍杀2》开启特价促销，原价248元，现优惠价仅售198元，特价促销截止至6月26日。经典开放世界战争策略游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。
号角震天，群鸦蔽日。卡拉德帝国因内乱而陷入三分之境。新的王国正在悄然崛起。佩好长剑，缚紧盔甲，招兵买马，在卡拉迪亚大陆的战场上策马驰骋，赢取荣耀。
游戏名称：骑马与砍杀2/Mount & Blade II: Bannerlord
游戏原价：248元
游戏售价：198元
活动时间：6月26号结束
《骑马与砍杀2》优惠现售198元，原价248，新历史最低价。95719篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至6月26日。
网友评价：
当我第一次看见自己唯一的城堡被围。军团选项里摇最近的人过来帮忙，一看阿巴该离我就11个小时路还有117个人，又只要17影响，赶紧叫过来帮忙。连着阿巴该和我两个小弟一共400多个人，对着围城的500多人进行了我第一次大规模团战。结果进去才发现阿巴该的部队都是一堆臭鱼烂虾= =还没我的那些人能打= =然后我那时还是那种只会自己上去砍的半吊子指挥官。。。一场血战下来虽然赢了但是死伤惨重几乎全灭。。。
小编点评：
游戏内容确实比一代丰富了很多，对于一个等了这么多年骑砍2的忠粉来说确实觉得还比较值得
91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。
GOG又送福利了！近期官方表示，只要在任何一个平台中拥有《巫师3》，就可以免费领取《巫师3》年度版，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！《巫师3：狂猎》是一款2015年发售的游戏，讲述了一段壮丽的史诗故事，玩家扮演猎魔人去寻找预言之子，这款游戏曾获250
近期Switch中一款新上架的跳绳游戏《JumpRopeChallenge》可以免费领取啦，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！游玩方法很简单，只需要双手拿起Joy-Con，想跳绳一样一边转动双手，一边根据自己的节奏来跳动身体。如果需要在深夜游玩，或者担
近期Steam中一款多人游戏《逆行竞技场》可以免费领取啦，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！《逆行竞技场》是一个基于双摇杆进行战斗操作的在线竞技游戏。在游戏中，子弹不能直接杀死敌人。使用武器，结合物理定律和后坐力，使你的飞船穿行于枪林弹雨中，并将你的敌
近期CDPR的GOG平台上一款经典暗杀类游戏《杀手5：赦免》可以免费领取啦，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！《杀手5：赦免（Hitman:Absolution）》是一款由IOInteractive开发、SE发行、使用IOInteractive专有的冰
近期Steam中一款动作冒险解谜游戏《蛇道》可以免费领取啦，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！当避风港的宁静被神秘的闯入者打断时，只有最不可思议的英雄才能度过难关！小蛇Noodle和蜂鸟Doodle踏上了冒险之旅去拯救它们的家园。他们必须将丢失的钥匙和
近期《UnfortunateSpacemen》已经开了免费领取的活动，相信很多小伙伴都很期待吧，那么具体应该怎么领取呢？下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《UnfortunateSpacemen》是一款多人生存恐怖游戏，游戏原价70元。玩家将可以与其他玩家在太空中与异形进行作战，有多种武器
在6月17日EA官方宣布《极品飞车21：热度》目前已经加入EAAccess服务中，玩家只要订阅就可以免费畅玩，相信很多小伙伴都已经迫不及待了吧，那么下面就来和小编一起了解一下吧！6月8日EA官方宣布CriterionGames正在开发《极品飞车》系列的最新作品，同时《极品飞车：热度》也已经在游戏中加
TES在6月16日迎来了他们夏季赛的第三个对手OMG，TES惊险拿下三连胜，OMG四连败，那么这场赛事具体有哪些看点呢？很多小伙伴都非常好奇吧，下面就来和小编一起了解下这场赛事分析吧！TES阵容不佳，OMG拿下首局TES首局尝试使用了中前期较强的阿卡丽作为中单，后期输出全压在了下路EZ的手里。在游戏
Steam的夏季游戏节已经正式开启了，其中《毁灭全人类》已经可以免费试玩了，这是一款非常有趣的游戏，让你体验50年代的外星人入侵故事的邪恶一面，那么感兴趣的朋友快来了解一下吧！CULT经典回归了!以邪恶外星人——137号隐藏者的形象让1950年代的地球人类恐惧不已。在传奇外星人入侵动作冒险的重制版中
今日steam每日特惠是一款银河战士恶魔城游戏《赤痕：夜之仪式》，现在仅售82元，为历史最低价，那么喜欢玩角色扮演类游戏的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。《赤痕：夜之仪式》是一款2019年发售的以探索为主的横向卷轴动作角色扮演游戏，讲述了玩家扮演米丽亚姆，要闯过一个全是由恶魔