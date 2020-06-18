Epic喜加一！《Pathway》免费领取地址

2020-06-19 16:20:14 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

Epic平台在本周将会免费赠送一款角色扮演游戏《Pathway》，我可以不玩，但我不能没有，免费领取时间为6月19日至6月25日。下面小编就为大家分享《Pathway》免费领取地址！

游戏介绍：

《Pathway》是一款回合制策略游戏，让玩家沉浸在 20 世纪早期的通俗冒险故事背景中，体验易上手、快节奏，且趣味无穷的组队战斗体验。疾跑寻找掩体、侧翼包抄敌人，并利用团队的特殊能力来扭转战局，让你转败为胜！

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。目前在Epic上领取《Pathway》截止6月25日，下周免费赠送的游戏为《AER Memories of Old》和《怪奇物语3》。

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