GOG喜加一 《巫师3》年度版免费领取方式详览

2020-06-18 16:50:17 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

GOG又送福利了！近期官方表示，只要在任何一个平台中拥有《巫师3》，就可以免费领取《巫师3》年度版，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！

《巫师3：狂猎》是一款2015年发售的游戏，讲述了一段壮丽的史诗故事，玩家扮演猎魔人去寻找预言之子，这款游戏曾获250余项年度奖项，各大游戏媒体均给出必玩神作的评价。

领取地址：https://www.gogalaxy.com/zh-cn/?utm_campaign=gogalaxy_2_0&utm_medium=social&utm_source=

玩家进入上方链接，然后下载GOG GALAXY 2.0后即可将GOG平台与任意玩家拥有《巫师3》的平台进行关联，只要确认到玩家拥有《巫师3》，就会赠送玩家一份《巫师3》年度版。

支持的平台为：PlayStation，Xbox，Steam，Origin，Epic Games，暂不支持任天堂Switch

领取截止时间为6月23日晚上7点

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。