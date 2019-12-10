Switch喜加一 《Jump Rope Challenge》免费领取方式详览

2020-06-18 16:48:39 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

近期Switch中一款新上架的跳绳游戏《Jump Rope Challenge》可以免费领取啦，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！

游玩方法很简单，只需要双手拿起Joy-Con，想跳绳一样一边转动双手，一边根据自己的节奏来跳动身体。如果需要在深夜游玩，或者担心影响他人可以选择无需跳跃的伸展运动，甚至只需要转动手臂即可，还可以两人协力挑战。

领取地址：https://store.nintendo.com.hk/70010000032656

玩家进入eshop官网，然后点击加入购物车就可以免费领取《Jump Rope Challenge》这款游戏，免费领取截止9月30日。

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