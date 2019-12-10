Steam喜加一 《逆行竞技场》免费领取方式详览

2020-06-18 16:46:30 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

近期Steam中一款多人游戏《逆行竞技场》可以免费领取啦，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！

《逆行竞技场》是一个基于双摇杆进行战斗操作的在线竞技游戏。在游戏中，子弹不能直接杀死敌人。使用武器，结合物理定律和后坐力，使你的飞船穿行于枪林弹雨中，并将你的敌人推向致命方块，从而获得胜利。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/app/1055210/Retrograde_Arena/

玩家进入steam商店页面后，登陆你的steam账号，然后点击添加至账户即可永久入库。然后在自己的游戏库中就能找到这款游戏了，想要玩的时候再下载即可。

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