GOG喜加一！ 《杀手5：赦免》免费领取方式详情分享

2020-06-18 16:44:52 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

近期CDPR的GOG平台上一款经典暗杀类游戏《杀手5：赦免》可以免费领取啦，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！

《杀手5：赦免（Hitman: Absolution）》是一款由IO Interactive开发、SE发行、使用IO Interactive专有的冰川2（Glacier 2）引擎开发的潜行类游戏，也是杀手系列中的第五部作品，游戏于2012年11月20日发售。

领取地址：https://www.gog.com/game/hitman_absolution

玩家进入GOG官网，然后点击免费获取就可以免费领取《杀手5：赦免》这款游戏。

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