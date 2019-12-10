Steam喜加一！ 《蛇道》免费领取方式详解一览

2020-06-18 16:43:24 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

近期Steam中一款动作冒险解谜游戏《蛇道》可以免费领取啦，相信很多小伙伴都非常好奇吧，那么具体应该怎么领取呢？下面就来和小编一起了解一下吧！

当避风港的宁静被神秘的闯入者打断时，只有最不可思议的英雄才能度过难关！小蛇Noodle和蜂鸟Doodle踏上了冒险之旅去拯救它们的家园。他们必须将丢失的钥匙和魔法之门结合起来，这扇魔法之门赋予了Haven Tor神秘的力量。

steam领取地址：https://www.humblebundle.com/store/snake-pass-free-game

玩家进入HB页面后，登陆账号，然后选择get it now，HB就会发送邮件到玩家填写的邮箱中。然后使用邮件中的激活码到Steam中去激活，即可免费获取到《蛇道》这款游戏。

注意：免费领取截止6月14日，激活码使用期限截止6月19日。

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