Steam喜加一！ 《Unfortunate Spacemen》免费领取方式详解一览

2020-06-18 16:37:54 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

近期《Unfortunate Spacemen》已经开了免费领取的活动，相信很多小伙伴都很期待吧，那么具体应该怎么领取呢？下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Unfortunate Spacemen》是一款多人生存恐怖游戏，游戏原价70元。玩家将可以与其他玩家在太空中与异形进行作战，有多种武器供玩家选择。

steam商店页面：https://store.steampowered.com/app/408900/Unfortunate_Spacemen/

领取指令：Steam://install//408900

玩家按下键盘上的Win+R键，然后输入上方的代码，即可自动弹出安装这款游戏的界面。之后点击取消就会加入到玩家的游戏库中了。

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