steam每日特惠:《无情-北方的赞美诗》 无情-北方的赞美诗史低仅售9元

2020-06-18 15:33:59 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款恐怖冒险独立游戏《无情-北方的赞美诗》，现在优惠价只需要10元，喜欢玩恐怖游戏的朋友快来了解一下吧，下面就来看下具体的折扣详情吧。

无情 - 北方赞美诗首个人类恐怖游戏，深受瑞典民间传说和北欧神话的启发，创造了困扰瑞典几代儿童的噩梦。

游戏名称：无情-北方的赞美诗/Unforgiving - A Northern Hymn

游戏原价：50元

游戏售价：10元

活动时间：6月16号结束

《无情-北方的赞美诗》优惠现售10元，原价50，历史最低价。736篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至6月16日。

网友评价：

为什么不弄个背景，建造界面灵活一点，管理物品能放进水池里面嘛？或者小一点，游客来看动物的，不是看设备的！主要界面，我总感觉像10年建筑的感觉，与现代不协调，很笨重！当然，如果医院主题2 你可以借鉴，会非常完美！等你下次更新！

小编点评：

非常有趣的模拟经营游戏，里面的鱼有不同属性，需要安排不同的鱼缸，要注意体型温度光照等，如果混养错了，大鱼会把小鱼吃掉。

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