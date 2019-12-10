steam每日特惠:《嘿哟走你》 嘿哟走你史低仅售9元

2020-06-18 15:36:07 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款多人合作游戏《嘿哟走你》，现在只要18元，喜欢很多小伙伴们都非常期待吧，那么下面就来看下具体的折扣详情吧。

“嘿哟走你！”游戏最多支持四人合作。游戏目的很简单——不要摔死就好！

游戏名称：嘿哟走你/Heave Ho

游戏原价：37元

游戏售价：18元

活动时间：6月13号结束

《嘿哟走你》优惠现售18元，原价37，历史最低价。735篇测评中95%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至6月13日。

网友评价：

关于游戏的说明中，没有清楚地明示这款游戏的多人模式必须要使用手柄，开始游戏的页面也只是说（为了灵敏度强烈建议使用手柄）。以至于我和朋友在多次尝试联机失败后，从各种搜索问答中才了解到这款游戏对无手柄玩家的不友好。

小编点评：

用键盘好像只能玩单人多人一定要用手柄，而且还不能在线联机，关键是购买界面完全没有说。

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