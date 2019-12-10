steam每日特惠:《星球大战：陨落的武士团》 星球大战：陨落的武士团史低仅售154元

2020-06-18 15:39:16 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款星战游戏《星球大战：陨落的武士团》，相信很多小伙伴们已经迫不及待了吧，这次真的是新历史最低价，只要154元，那么感兴趣的玩家下面就来看下具体的折扣详情吧。

在由Respawn Entertainment出品的第三人称动作冒险游戏《星球大战 绝地：陨落的武士团》中，一场贯穿整个银河系的冒险正在酝酿。一名被抛弃的绝地学徒必须完成他的修行，习得强大的新原力技能，纯熟掌握光剑的使用

游戏名称：星球大战：陨落的武士团/STAR WARS Jedi: Fallen Order

游戏原价：308元

游戏售价：154元

活动时间：7月10号结束

《星球大战：陨落的武士团》优惠现售154元，原价308，新历史最低价。43670篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

每一次打不开烂橘子，就会有一位EA高管失去亲马

小编点评：

不会真有人不喜欢光剑吧？？？？？？？？？

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