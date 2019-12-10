steam每日特惠:《喵斯快跑》 喵斯快跑史低仅售7元

2020-06-18 15:43:28 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款音游《喵斯快跑》，现在仅售7元，那么喜欢玩节奏类音游的小伙伴们快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

选择个性可爱的小姐姐，穿过各式各样童话般的场景，跟随动次打次的音乐节拍，踹飞迎面而来的蠢萌敌人吧！

游戏名称：喵斯快跑/Muse Dash

游戏原价：18元

游戏售价：7元

活动时间：6月22号结束

《喵斯快跑》优惠现售7元，原价18，历史最低价。14535篇测评中97%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至6月22日。

网友评价：

好游戏。不过说起来有点下流，，可以再色一点吗\\\\\\\\

小编点评：

算是我在PC上玩到最好的音游了，和节奏大师一样玩起来很舒服，DLC里也有足够多的歌曲，希望后期能加入一些电音啊、欧美之类的歌就完美了

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