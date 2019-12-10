steam每日特惠:《赤痕：夜之仪式》 赤痕：夜之仪式史低仅售82元

2020-06-18 16:05:45 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款银河战士恶魔城游戏《赤痕：夜之仪式》，现在仅售82元，为历史最低价，那么喜欢玩角色扮演类游戏的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

《赤痕：夜之仪式》是一款2019年发售的以探索为主的横向卷轴动作角色扮演游戏，讲述了玩家扮演米丽亚姆，要闯过一个全是由恶魔把守的城堡才可以拯救自己不变成水晶，也能拯救全人类。

游戏名称：赤痕：夜之仪式/Bloodstained: Ritual of the Night

游戏原价：138元

游戏售价：82元

活动时间：6月16号结束

《赤痕：夜之仪式》优惠现售82元，原价138，新历史最低价。15531篇测评中95%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至6月16日。

网友评价：

玩了斩月模式才知道米娅的碎片设定有多么有趣，这种打不过就当刷子的感觉太好了，这是与其他同类游戏不同的地方，可以依靠刷刷刷来对角色能力进行大补正，前期刷兔女郎踢双头龙，后期钻石跟踪枪，无限蓝加速器21书爽到。

小编点评：

80+小时的体验 让我找回了晓月的感觉，感谢五十岚孝司的血污（恶魔城）顺便说一句FXXK KONAMI！

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。