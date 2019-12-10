steam每日特惠:《战地1》 战地1史低仅售119元

2020-06-18 16:04:22 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款第一人称多人射击游戏《战地1》，现在仅售119元，为历史最低价，那么喜欢射击的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

加入团结强大的 Battlefield 社区，在史诗规模的团队多人战斗中或通过战争故事构成的战役中体验全面战争的黎明。

游戏名称：战地1/Battlefield 1

游戏原价：238元

游戏售价：119元

活动时间：7月10号结束

《战地1》优惠现售119元，原价238，新历史最低价。106篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

为什么我像个傻逼一样花120就买个启动器？因为这游戏值得。战地1是精雕细琢的艺术品，而战地5就是个没做完的残次品。

小编点评：

游戏是好游戏，开局的战争，支离破碎的房屋和燃烧的土地，这一切都让我觉得战争真是....单人剧情很让人带入，但是PVP的话外挂就他娘的离谱，什么东西哦，出生就死

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