steam每日特惠:《战地5》 战地5史低仅售134元

2020-06-18 16:03:14 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款第一人称多人射击游戏《战地5》，现在仅售134元，为历史最低价，那么喜欢射击的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

带着丰富的武器库走上战场，包括《战地风云 5》第一年全部章节中推出的所有武器和载具补全包

游戏名称：战地5/Battlefield 5

游戏原价：268元

游戏售价：134元

活动时间：7月10号结束

《战地1》优惠现售134元，原价268，新历史最低价。305篇测评中63%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

兄弟们，我扛不住了，退款了。。挂太嚣张了。

小编点评：

只要我足够菜，有没有外挂对于我来说就没有区别

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