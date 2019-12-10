steam每日特惠:《风之旅人》 风之旅人史低仅售41元

2020-06-18 16:01:23 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款冒险独立游戏《风之旅人》，现在仅售41元，为历史最低价，那么感兴趣的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

在古老而神秘的 Journey 世界，滑翔在废墟上空和沙丘之间，探索未知的奥秘。

游戏名称：风之旅人/Journey

游戏原价：55元

游戏售价：41元

活动时间：7月10号结束

《风之旅人》优惠现售41元，原价55，新历史最低价。1903篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

昨晚零点开始的游戏，第二个场景的时候进来一个陌生人后来消失了，之后又进来一个。我们一路玩到了最后，没有什么交流，只是走在一起。用时两个小时通关。

小编点评：

一开始还以为是个NPC什么的，玩着玩着发现是是另一个玩家。没有语言，没有沟通，可我还是明白他是什么意思。

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