steam每日特惠:《质量效应：仙女座》 质量效应：仙女座史低仅售94元

2020-06-18 15:59:39 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款第三人称动作射击游戏《质量效应：仙女座》，现在仅售94元，为历史最低价，那么感兴趣的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

《Mass Effect™：Andromeda》将带着玩家探索远在银河系之外的仙女星系。

游戏名称：质量效应：仙女座/Mass Effect: Andromeda

游戏原价：188元

游戏售价：94元

活动时间：7月10号结束

《质量效应：仙女座》优惠现售94元，原价188，新历史最低价。81篇测评中80%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

质量效应系列是EA我最喜欢的一个系列，前三部书写了薛帕德指挥官的传奇事迹，同样仙女座也是我最想体验的一部作品，不过虽然EA回归steam，但还是希望能更新中文，因为这种取向选择的游戏看不大懂选择的意思玩着太难了，毕竟我个人的英文水准也不是那么好，也就是把以前学到的的东西反复咀嚼。

小编点评：

仙女座真心没大部分评测所谓的那么不堪，只不过薛帕德三部曲在前，这个对比本来就不是很公平，前者是史诗级神作，仙女座一个中规中矩的作品就显得平庸了

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