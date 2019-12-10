steam每日特惠:《饥荒》 饥荒史低仅售6元

2020-06-18 15:56:29 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款野外生存游戏《饥荒》，现在仅售6元，为历史最低价，那么对这款游戏感兴趣的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

Don’t Starve 是一款充满科学和魔法的硬派野外生存游戏。你扮演 Wilson ，一位被恶魔困住而且被传送到神秘荒野的既勇敢又绅士的科学家。如果 Wilson 想逃出生天并找到回家的路，那就必须学会利用这里的环境和各种生物。

游戏名称：饥荒/Don't Starve

游戏原价：24元

游戏售价：6元

活动时间：6月26号结束

《饥荒》优惠现售6元，原价24，历史最低价。62179篇测评中96%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至6月26日。

网友评价：

因为之前都是玩的盗版，黑五才刚入正，所以游戏时间有点少。饥荒最大的特点：死亡和孤独。这个游戏有各种各样的死法，而且在没有找到重生石的情况下，死了就意味着重新再来。

小编点评：

谁不是从盗版饥荒玩到正版的呢？

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。