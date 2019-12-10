steam每日特惠:《狂热运输》 狂热运输史低仅售27元

2020-06-18 15:54:38 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款模拟经营运输类游戏《狂热运输》，现在仅售27元，为历史最低价，那么感兴趣的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

《狂热运输》是一款2016年发售的模拟经营类游戏，游戏的主要运输内容就是火车运输，这确实算是一个较为小众的运输游戏，但是这款游戏却能做的非常出色，甚至可以说是火车运输游戏之最了。

游戏名称：狂热运输/Transport Fever

游戏原价：90元

游戏售价：27元

活动时间：6月26号结束

《狂热运输》优惠现售27元，原价90，历史最低价。7656篇测评中81%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至6月26日。

网友评价：

从自身经验来看，自我感觉是个铁道迷，火车能带给我的不仅有机械美，还有组织美、程序美。我打算从我沉迷火车游戏的过程，来说说TF和TPF哪里好，让真诚的铁道迷心有戚戚然，让不懂铁路、纯粹追求快感的游戏玩家们高抬贵手，多肯定肯定这样的小众游戏，让心怀恶意、玩票恶搞的人开开眼、听听公道的声音，也让这家小公司，感受到来自中国的声音，大醇小疵，瑕不掩瑜，我相信他们是在真诚地付出很大努力，让TPF不断朝着社区向往的方向改进，这样的作品，应该得到好评！

小编点评：

挺有意思的，对着个破铁路一玩就是一整天，我愿称之为铁建鬼才，建议中铁破格录取

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