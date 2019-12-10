steam每日特惠:《黎明杀机》 黎明杀机史低仅售32元

2020-06-18 15:52:12 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款恐怖多人生存对抗游戏《黎明杀机》，现在仅售32元，为历史最低价，那么感兴趣的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

《黎明杀机》是一款具有恐怖氛围的多人对抗游戏，虽然是对抗游戏但是人数并不对称，作为屠夫一方的玩家数量很少，而人类方玩家则数量多。躲猫猫恐怖游戏，游戏的新DLC也已经上线了。

游戏名称：黎明杀机/Dead by Daylight

游戏原价：82元

游戏售价：32元

活动时间：7月10号结束

目前《黎明杀机》特惠售价为32元，原价82，为历史最低价。231844篇测评中81%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

很棒的一款竞技性游戏，将我的目光从唯一的CSGO上吸引了很多到它的身上。一开始会觉得很恐怖但是很快就会适应了。唯一美中不足的是我的购买时间与夏促相隔时间很短，让我遭受了很大的损失，希望制作组能够权衡利弊反馈一下最近以原价购买黎明杀机的玩家们，比如赠送DLC我觉得会是一个不错的选择。

小编点评：

我求求你们了别修这么快了

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