steam每日特惠:《碧蓝幻想Versus》 碧蓝幻想Versus史低仅售130元

2020-06-18 15:49:47 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款2D动漫RPG游戏《碧蓝幻想Versus》，现在仅售130元，为历史最低价，那么感兴趣的朋友快来看看吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

《GRANBLUE FANTASY》最新作登陆Steam平台！ 融合格斗对战要素与RPG要素的新时代王道游戏现已登场。 秉承《GRANBLUE FANTASY》一贯的华丽画面与音乐，新老玩家均可轻松上手游戏系统，尽享对战与角色育成的乐趣!

游戏名称：碧蓝幻想Versus/Granblue Fantasy: Versus

游戏原价：163元

游戏售价：130元

活动时间：6月20号结束

目前《碧蓝幻想Versus》特惠售价为130元，原价163，为历史最低价。2399篇测评中80%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至6月20日。

网友评价：

首先大家请注意，官方中文现在繁简都有，更新后可以直接在设置里面启用了。另外，不知道是我排到的是机器人还是真的跟我一样的菜鸡玩家，反正我定级赛是秒排的

小编点评：

腋游prprprpr 生是三羽人，死是猛汉魂。让我玩女人，根本不可能。

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