steam每日特惠:《节奏地牢》 节奏地牢史低仅售9元

2020-06-18 15:45:50 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam每日特惠是一款像素类Rogue游戏《节奏地牢》，现在仅售9元，那么喜欢玩像素地牢类游戏的朋友快来了解一下吧，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。

《节奏地牢》是一款2015年发售的游戏，是一个屡获殊荣的铁杆roguelike节奏游戏。

游戏名称：节奏地牢/Crypt of the NecroDancer

游戏原价：48元

游戏售价：9元

活动时间：6月26号结束

《节奏地牢》优惠现售9元，原价48，平历史最低价。16390篇测评中96%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至6月26日。

网友评价：

怀旧的像素风格虽然不一定会让新生代的玩家接受，但是这也是作者对于肉鸽游戏鼻祖龙穴的致敬，同时对我来说这种像素风更能让我有更多幻想的空间，这也是一大乐趣所在。

小编点评：

虽是节奏游戏，但我需要提醒你，里面还是有一位可以无视节奏存在的角色。算是一种怜悯XD

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