《极品飞车：热度》已加入EA Access订阅服务 极品飞车：热度添加跨平台游玩

2020-06-18 16:33:22 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在6月17日EA官方宣布《极品飞车21：热度》目前已经加入EA Access服务中，玩家只要订阅就可以免费畅玩，相信很多小伙伴都已经迫不及待了吧，那么下面就来和小编一起了解一下吧！

6月8日 EA 官方宣布 Criterion Games正在开发《极品飞车》系列的最新作品，同时《极品飞车：热度》也已经在游戏中加入了跨平台联机功能，各个平台拥有 EA Access 服务的玩家现在就可以直接开启赛车对决了。

据悉在6月19日早上7点将举办的 EA Play Live 活动中，EA 也将公布“更多的《极品飞车》和Steam平台作品”，各位喜欢《极品飞车》系列游戏的玩家们届时请勿错过。