英雄联盟夏季赛TES惊险拿下三连胜 TES vs OMG赛事分析

2020-06-18 16:25:59 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

TES在6月16日迎来了他们夏季赛的第三个对手OMG，TES惊险拿下三连胜，OMG四连败，那么这场赛事具体有哪些看点呢？很多小伙伴都非常好奇吧，下面就来和小编一起了解下这场赛事分析吧！

TES阵容不佳，OMG拿下首局



TES首局尝试使用了中前期较强的阿卡丽作为中单，后期输出全压在了下路EZ的手里。在游戏前期推进不顺利，游戏出现劣势的时候，阿卡丽的短板凸显，TES伤害不足，OMG靠着稳步推进拿下第一把，这一把OMG有些过于求稳，在手握大优势的情况下依旧不敢进行推进，有些过于保守，中期一度被打了回去，但是后期由于TES的输出点不足，OMG还是顺利的拿下了这场比赛。

TES秀操作，阿水极限输出拿下比赛

TES在今天的比赛中还是可以看出来左手太想秀操作了，无论是阿卡丽还是第三局的塞拉斯，想秀操作但是多次出现了失误，导致队伍局势的崩盘，但是在第一局的失利之后，TES明显进行了一定的调整，三局里阿水的表现均可圈可点，虽然还是逃不过接QLove的魔咒，但是好几波都是依靠他打赢了团战，第一把虽然输了，但是阿水的输出高达50000+，占一半的队伍伤害。第三局的卡莎，最后团战四杀帮助TES成功攘一追二，拿下比赛。

TES状态正好，但仍需稳扎稳打

TES虽然赢下了比赛，但是还是暴露了很多的问题的，开赛前观众都一致的认为OMG在实力上是略逊于TES的，TES应该能比较轻松的拿下比赛，但是OMG在第一场的运营就让TES吃到了苦头，左手拿出阿卡丽。将队伍节奏提前，希望尽快结束比赛，但是OMG将比赛成功拖入后期，左手数次的阵亡导致TES节奏崩盘，后期阿卡丽几乎没有发挥空间。虽然队伍状态正好，但是还需要把心沉下来，正视每一场比赛。相信这样的TES会走的更远。