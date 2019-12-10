Steam夏季游戏节正式开启 《毁灭全人类》已开启免费试玩

2020-06-18 16:17:28 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

Steam的夏季游戏节已经正式开启了，其中《毁灭全人类》已经可以免费试玩了，这是一款非常有趣的游戏，让你体验50年代的外星人入侵故事的邪恶一面，那么感兴趣的朋友快来了解一下吧！

CULT经典回归了!以邪恶外星人——137号隐藏者的形象让1950年代的地球人类恐惧不已。在传奇外星人入侵动作冒险的重制版中，大肆收割人类DNA，推翻美国政府。使用各种外星武器和精神能力消灭弱小的人类。

Steam商店页面：https://store.steampowered.com/app/803330/Destroy_All_Humans/

体验50年代的外星人入侵故事的邪恶一面

发现为什么这个游戏被认为是有史以来最有趣的游戏之一

在新的银河荣耀中，从0开始忠实地进行了重建

享受隐藏者的独特武器库，例如肛门探针枪

使用念力让敌人飞起来，或者使用随机物体对他们进行轰炸