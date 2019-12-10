QQ飞车整点送雪诉情歌戒指活动福利有哪些 整点送雪诉情歌戒指活动攻略

2019-12-10 18:30:04 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

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QQ飞车整点送雪诉情歌戒指活动福利内容：

上周的雪诉清歌羽翼，车手们都领取了叭?12月，雪诉清歌系列持续开放中，这周车手们记得把雪诉情歌戒指带回家鸭~

12月7日15:00在线

云雪梦呓座椅(3天)

雪诉清歌戒指(1个)

幸运召唤卡(5张)

12月8日15:00在线

暗雪情人套装(3天)

幸运召唤卡(5张)