DNF阿拉德探险记活动怎么玩 DNF阿拉德探险记活动玩法攻略

2019-12-10 18:28:41 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

DNF阿拉德探险记活动怎么玩?有什么奖励可以获取?这是一个类似于任务挑战的奖励活动，小编这里带来了DNF阿拉德探险记活动介绍，想要详细了解的玩家们可不要错过了哦!

2019DNF12月活动大全

DNF阿拉德探险记活动

活动时间：2019年12月10日 - 2020年3月19日

活动地址：游戏内界面

活动内容：

通过完成阿拉德探险记活动内的各种每日任务、每周任务和赛季任务来获得升级探险家的等级经验值。当探险家的等级提升时，将会获得对应等级的奖励。

高级探险家部分奖励介绍

当购买高级探险家资格证成为高级探险家且探险家的等级达到80级时，一共可以获得1个未来时空装扮套装自选礼盒、1个幻影炫光光环自选礼盒、1个绝版稀有装扮礼盒神秘袖珍罐、1个绝版宠物礼盒神秘袖珍罐、4个绝版装扮礼盒神秘袖珍罐、2个绝版光环礼盒神秘袖珍罐、2个灿烂徽章自选礼盒、1张纯净的黄金增幅书、1个黄金品级调整箱、1个账号金库升级工具、1个林纳斯的神奇模具、1个灵魂武器自选礼盒、1张光环幻化栏扩展券、1张宠物幻化栏扩展券、1张变异的扭转书、43个凯丽的强化器、43个一次性增幅器和38个便携式锻造炉。商城药剂类道具、复活币、装备品级调整箱、星空裂缝通行证等道具不入统计。

部分礼盒内容：

开启后，可以从2015年哥特迷梦装扮1部位自选礼盒、2015年哥特迷梦装扮套装自选礼盒、2016年贵族盛宴装扮1部位自选礼盒、2016年贵族盛宴装扮套装自选礼盒、2017年阿尔比恩悬案装扮1部位自选礼盒、2017年阿尔比恩悬案装扮套装自选礼盒中，随机获得1种。

开启后，可以随机获得1个灿烂的徽章。

开启后，可以从三国龙临光环装扮礼盒、贵族光环装扮礼盒、夏日之心光环装扮礼盒、骑士精神光环装扮礼盒中，随机获得1种。

开启后，可以选择获得1个灿烂的徽章。

开启后，可以选择获得1件灵魂武器。灵魂武器的外观可以从绝版史诗武器、远古地下城神器武器、领主神器武器、龙跃7星武器中选择一种。

开启后，可以从第5期稀有装扮1部位自选礼盒、第5期稀有装扮套装自选礼盒、第6期稀有装扮1部位自选礼盒、第6期稀有装扮套装自选礼盒、第8期稀有装扮1部位自选礼盒、第8期稀有装扮套装自选礼盒中，随机获得1种。

开启后，可以获得阿拉德探险记第一季的最高等级达成奖励-[未来时空装扮套装]。女圣职者、枪剑士职业无法使用该道具。

开启后，可以获得阿拉德探险记第一季的最高等级达成奖励-[幻影炫光光环]。

使用后，可以将账号金库升级到下一阶段。如果已有满级Lv账号金库，则该道具不发挥作用。

开启后，可以从2013年新春宠物自选礼盒、2014年新春宠物自选礼盒、2015年新春宠物自选礼盒中，随机获得1种。

初级探险家部分奖励介绍

开启后，可以随机获得1个闪耀的徽章。

开启后，可以选择获得1个染色剂。

开启后，可以随机获得1个华丽的徽章

开启后，可以从2013年新春宠物自选礼盒、2014年新春宠物自选礼盒、2015年新春宠物自选礼盒中，随机获得1种。

开启后，可以选择获得1个华丽的徽章。

开启后，可以从2015年哥特迷梦装扮1部位自选礼盒、2015年哥特迷梦装扮套装自选礼盒、2016年贵族盛宴装扮1部位自选礼盒、2016年贵族盛宴装扮套装自选礼盒、2017年阿尔比恩悬案装扮1部位自选礼盒、2017年阿尔比恩悬案装扮套装自选礼盒中，随机获得1种。

开启后，随机获得1个神器守护珠。

开启后，可以获得阿拉德探险记第一季的最高等级达成奖励-[阿拉德首届探险大师]称号。