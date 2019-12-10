DNF波塞姆的祝福花瓣礼盒有什么 DNF波塞姆的祝福花瓣礼盒内容一览

2019-12-10 16:46:38 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道dnf中的波塞姆的祝福花瓣礼盒中有什么呢?下面91小编给大家分享一下波塞姆的祝福花瓣礼箱内容介绍啦!

DNF波塞姆的祝福花瓣礼盒能开出什么

这个礼盒是最新出来的礼包里面的，主要开出的是100个账号绑定的波塞姆的祝福花瓣。

和深渊门票。这些都是绑定的，还有一月14号前不开就会被删除了。所以还是要赶紧弄的，不然就会很慢。

下面介绍一下波塞姆的祝福花瓣礼箱介绍

这个主要是开套装的，高级装装扮非常好看，属性的话也比较好所以是比较值得入手的装备礼盒之一。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于DNF波塞姆的祝福花瓣礼盒相关介绍啦!