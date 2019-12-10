DNF怎么获得星河裂缝门票 DNF史诗之路星河裂缝门票获取方法介绍

2019-12-10 16:43:53 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都在问dnf中的史诗之路星河裂缝门票要怎么获取呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下史诗之路星河裂缝门票的获取方法介绍啦!

DNF史诗之路星河裂缝门票怎么获得

玩家装备Lv的+7稀有武器以上可具备入场资格，另外星河裂缝的门票获得方式比较简单，有三种，第一种是通过精炼时空石兑换，三个可以兑换一个盒子，第二种方式是在NPC商店购买，第三种则是每天上线赠送10次。这次的史诗之路和以往的不一样，以往每天只可以玩10次，而今年的史诗之路可以自己买次数。

通过史诗之路之后可以有概率的掉落史诗，还可以获得金色气息。另外，商店可以用星河裂缝产出的材料兑换红字书、黑曜石、跨界石等东西，这些奖励对于无论是拥有大号的玩家，还是小号历练的玩家来说都是十分重要且有吸引力的。

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