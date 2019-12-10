dnf冒险者游戏金龙怎么过 dnf冒险者游戏金龙玩法详情一览

2019-12-10 16:41:36 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf今天更新后就上线了不少新的玩法，许多小伙伴都在问冒险者游戏金龙要怎么过关呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下冒险者游戏金龙玩法介绍吧!

dnf冒险者游戏金龙怎么过

首先这个小游戏的话一天的玩的次数也是有一个限制的，大家一天的话只有两次的机会，在次日的凌晨六点钟的时候会刷新重置的。

这个游戏是三个人的游戏，玩家么需要在上面投掷晒在，然后最先走完的玩家们就算去的胜利的。大家在投掷的过程中会遇到一些小的障碍，通过之后会获得龙之硬币，根据这个多少来凭第几名然后去兑换奖励哦。快点去参加吧~

好啦，以上就是小编为大家带来的关于dnf冒险者游戏金龙相关玩法介绍啦!