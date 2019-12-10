DNF2017阿尔比恩悬案装扮怎么样 2017阿尔比恩悬案装扮特效详情预览

2019-12-10 15:23:36 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF2017年的阿尔比恩悬案装扮到底怎么样呢？近期有不少小伙伴对此都非常的好奇，那么小编今天就给大家带来了关于2017阿尔比恩悬案装扮展示啦!

dnf2017阿尔比恩悬案装扮怎么样

2017年阿尔比恩悬案装扮是绝版装扮礼盒神秘袖珍罐的奖励之一，其中还包括了2015年的哥特萝莉装扮和2016年的贵族盛宴装扮，玩家开启这个神秘袖珍罐一定概率获得套装自选礼盒，也有一定概率获得装扮1部位自选礼盒，那么2017年阿尔比恩悬案装扮怎么样呢?

2017年阿尔比恩悬案装扮是2017年的劳动套装，是属于侦探怪盗主题的时装，不过这套时装中是没有枪剑士和女圣职者的装扮。这个系列的时装属于是风格比较突出的那种，小编个人比较喜欢魔法师和鬼剑士的装扮，其他的看起来可能就是比较一般。

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