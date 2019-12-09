dnf南瓜球npc在哪 南瓜球npc具体位置详解一览

2019-12-10 11:21:55 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF中的南瓜球npc要去哪里找呢？很多小伙伴都找不到具体位置，那么小编今天就给大家带来了关于这个南瓜球npc的相关具体位置介绍啦!

dnf南瓜球npc在哪

首先我们先来看一下他的具体的位置，他主要是在新城镇黑市那边，大家去那边就可以看到这个NPC了，大家看一下这个NPC是躺在那边的，大家看一下这个NPC小编给大家带来的截图哦：

这个主要是可以兑换一些道具的，比如：奇怪的增幅书、奇怪的扭转书、奇怪的增幅器材料礼盒、[活动]闪亮的雷米援助等。大家快点去兑换吧，材料的话是需要去史诗之路那边获取的哦。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于dnf南瓜球npc位置介绍啦!