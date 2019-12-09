Seek Girl3配置要求高吗？游戏最佳配置要求推荐

宝可梦剑盾火之石有什么用?怎么获得?小编今天带来了宝可梦剑盾火之石获得方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!宝可梦剑盾火之石获得方法火之石位于【机擎河岸】的旷野地带。穿过连接【美纳斯湖北岸】和【机擎河岸】的桥后立即左转，有三条生锈的管道，旁边有个红色拾取道具即是火之石。※《剑》和《盾》双版本火之石的位

2019-12-09 | 0