挂机吧勇者商人作用是什么？商人作用介绍

2019-12-10 11:20:30 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

挂机吧勇者是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道挂机吧勇者商人作用是什么吗？接下来91小编和大家一起分享一下商人作用介绍。

挂机吧勇者商人功能介绍

商人介绍

随着商人等级提升会带来更高级的物品。如果需要建筑材料，建议不要过早把商人升级，等级越高越难刷到。

进货功能每次只会增加几个物品，可以顶掉最下方不需要的材料，也是快速获得建筑材料的唯一方法。不过由于现在会自动排序商品，被顶掉的或者会是最上方的。

解锁自动购买后，商人就不需要这么在意了，根据需求选择好商品，刷起来就是了。

商人等级影响关卡宝箱上限，不想时不时收一次宝箱的话可以尽早升几级。

商人5级解锁兑换，可以用洞窟或者告示获得的龙晶兑换稀有材料和部分宝物。

以上就是挂机吧勇者商人功能介绍全部内容，大家都了解了吧。