荒野大镖客2释放野蛮怎么做？释放野蛮任务完成方法介绍

2019-12-10 11:19:20 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

荒野大镖客2是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道荒野大镖客2释放野蛮怎么做吗？接下来91小编和大家一起分享一下释放野蛮任务完成方法介绍。

荒野大镖客2释放野蛮金牌获得方法介绍

1. 被抓住后观察自己的双手，尝试摆脱几次后会出现 QTE，此时左右摇晃凳子就可以逃脱。之后还会有一次 QTE 操作，操作顺利的话就能继续剧情。

2. 潜入的部分依然非常线性，玩家只需要跟在 NPC 后面就可以了。值得注意的是，不要和 NPC贴得太近，这货潜入时经常一惊一乍的，贴得太近时很容易会出现需要躲藏却发现掩体被 NPC 占了的窘况。

3. 看到目标，任务提示变成杀死刽子手后，立即发动死神之眼，三发瞄准到绳子，第四发瞄准在士兵上，这样就可以达成金牌的第一个要求。

4. 接下来敌人会进攻玩家所在地，依旧是优先消灭高处的敌人，另外注意积累爆头数，除此以外就没什么值得一提的了。

以上就是小编给大家带来的荒野大镖客2释放野蛮金牌获得方法介绍，想来大家都了解了吧。