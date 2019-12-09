挂机吧勇者噩梦黑龙怎么打？噩梦黑龙打法技巧介绍

2019-12-10 11:17:53 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

挂机吧勇者是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道噩梦黑龙怎么打吗？接下来91小编和大家一起分享一下噩梦黑龙打法技巧介绍。

挂机吧勇者恶梦黑龙打法推荐

打法分享

噩梦黑龙简直就是真实噩梦，aoe是索尔技能的加强版：多段、魔法伤害、上debuff暴击还高;物理伤害单体，没什么特别的，想不翻车就期待它多普攻几次。由于aoe伤害极高，黑龙血量也高，多奶是奶不过来的，而单肉盾慢慢磨更是扛不住，所以就需要4输出1奶快速干掉黑龙，当然依然要点运气：

首先是4输出，温蒂肯定是必带的，其余三个推荐带卡罗尔、艾利克斯以及凯拉，被动都是命中、速度、暴击，像温蒂这样带了强击宝石的话，就换成生命，说不定翻盘就靠这点血了。

6围吃满，行动强化点满，可以的话把等级也练满吧，战斗全程用必杀，没行动值再普攻收尾。

为了尽量能多抗会，附魔、精炼都是优先堆生命，5k+血是要的，然后就是补攻击暴击爆伤。

奶选择玛丽亚，自带奶量加强，再带上宝物书、秘术法衣、能量宝石，战斗全程覆盖全体奶是没什么问题的，2.5k左右的奶量也是比较舒服。奶能暴击，所以被动也可以带暴击，虽然没看出效果来，剩下的被动位置依然是速度。因为不需要命中，最后就补上生命，行动强化跟六维自然也是拉满的。正常情况下，在灭队前，输出是能干掉黑龙的。

以上就是挂机吧勇者恶梦黑龙打法推荐全部内容，希望能够帮到大家。