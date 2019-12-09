荒野大镖客2有仇必报怎么做？有仇必报任务完成方法介绍

2019-12-10 11:16:13 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

荒野大镖客2是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道有仇必报怎么做吗？接下来91小编和大家一起分享一下有仇必报任务完成方法介绍。

荒野大镖客2有仇必报任务流程详解

1. 潜伏好位置后就可以开战了，此处战斗的最大难点是看不清敌人在哪里，必要时可以开死神之眼来辅助瞄准。要点依然是老一套，优先解决二楼阳台的敌人。

2. 入屋前达奇会给玩家一把双管霰弹枪，打坏锁后踢门入内。这里的战斗都是短兵相接，霰弹枪会派上很大的用场，而玩家只需要待在掩体后守株待兔就可以了。

3. 清空一楼敌人后上楼，上楼期间还会遇到一个敌人，小心不要被偷袭了。

4. 二楼的三个房间配置如下，由于玩家一旦找到正确的房间就会触发剧情，玩家需要先找到两个“错的”房间才能完成金牌要求。

5. 扛着勃兰特逃跑的部分建议用死神之眼开路，等路上敌人数量减少后就无视敌人直接往港口冲锋。虽然系统会提示玩家紧跟队友，但实际上一进入港口就会触发剧情并完成任务。

6. 值得注意的是，下一个任务“银行业，美国老派艺术”是第四章的最后一个任务，任务结束后玩家现在的营地会消失，几乎所有的同伴请求和同伴活动也都会消失。

以上就是小编给大家带来的荒野大镖客2有仇必报任务流程详解，想来大家都了解了吧。