云顶之弈狼人收割流阵容如何搭配 云顶之弈狼人收割流阵容搭配指南详解

2019-12-10 10:55:47 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，在云顶之弈中狼人收割流阵容是一个特别厉害阵容，云顶之弈狼人收割流阵容怎么搭配呢？不是很清楚的小伙伴下面和小编一起来看看吧。

阵容搭配：

掠食者羁绊：

大嘴+雷克塞+狼人组成三掠食者羁绊，掠食者们的伤害会立刻击杀掉生命值低于20%的敌军。

剧毒羁绊：

蒙多+大嘴+辛吉德组成三剧毒羁绊，剧毒英雄在作战过程中会让被攻击目标增加50%的蓝量消耗，阻碍敌人放技能给队友创造更好的收割环境。

极地羁绊：

狼人+布隆+狗熊+奥拉夫组成四极地羁绊，极地英雄在作战过程中会有40%的几率让被攻击目标受到1.5秒的晕眩效果。

狂战士羁绊：

狗熊+蒙多+奥拉夫组成三狂战士羁绊，狂战士英雄在作战过程中会有40%的几率对目标背后锥形区域造成伤害。

主C英雄：

技能：

在狼人法力值充满的时候进行释放，扑向生命值最低的敌人，发动三次攻击并将其晕眩1.5秒，造成伤害并治疗自己，附带攻击特效，基础伤害150/225/300。

装备：

腰带+反曲弓合成巨型九头蛇，携带者的普攻会对目标和目标后面的敌人造成3%的最大生命值魔法伤害，巨九的溅射效果可以触发掠食者，而狼人的大招可以快速触发三次巨九，这样搭配起来快速收割战场。

副C英雄：

技能：

辛吉德被动会让他移动的地方留下一团毒云，使站在其中的敌人中毒，中毒的敌人会在一段时间里持续受到魔法伤害，基础伤害为200/400/2000。

装备：

大棒+腰带合成莫雷洛秘典，携带者使用技能造成伤害时会燃烧目标，十秒内造成敌人最大生命值20%的伤害，反曲弓+锁子甲合成绿叉，携带者可闪避所有暴击攻击，包括敌人的技能暴击，斗篷+斗篷合成龙牙，携带者增加50%的魔法抗性，莫雷洛秘典增加辛吉德伤害，绿叉和龙牙大大提升坦度，让辛吉德肆无忌惮的奔跑。