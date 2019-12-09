DNF第6期稀有装扮外观怎么样 第6期稀有装扮外观详情预览

2019-12-10 10:51:11 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在DNF中有很多稀有装扮外观，那么第6期稀有装扮外观怎么样呢？很多小伙伴对此都非常好奇吧，那么下面就让小编给大家带来详细的介绍吧!



第6期稀有装扮外观介绍

首先我们先来看一下dnf第6期稀有装扮外观图片，请看小编给大家带来的截图哦!

这个时装的话，主要是有是四种颜色供大家选择的，一种是金色，一种是白色，一种是粉色，一种是紫色。想要获得这个的话其实也是很简单的，这个是阿拉德探险记的高级奖励，大家可以去获得哦，祝大家好运。

以上就是小编给大家带来DNF中第6期稀有装扮外观介绍了!