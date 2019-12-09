DNF第8期稀有装扮外观怎么样 第8期稀有装扮外观详情预览

2019-12-10 10:49:55 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在DNF中有很多稀有装扮外观，那么第8期稀有装扮外观怎么样呢？很多小伙伴对此都非常好奇吧，下面就让小编给大家带来详细的介绍吧!

第8期稀有装扮外观介绍

这个第八的稀有装扮，想必大家已经相当的熟悉了，我们先来看一下他的外观展示图吧。

这个之前的时候就出现过的，现在这个是有一个使用期限的，在3月19日的时候就会过期的，大家趁早使用掉，有的是可以自选哪一个部分的衣服都是可以的，大家根据自己的喜好选择。这个是不可以进行交易的哦。

以上就是小编给大家带来DNF中第8期稀有装扮外观介绍了!