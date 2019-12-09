dnf单人宇宙恶魔罗什怎么打 dnf单人宇宙恶魔罗打法技巧详解

2019-12-10 10:48:14 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，在dnf中单人宇宙恶魔罗什是一个非常难打的boss，那么单人宇宙恶魔罗什要怎么打呢？进入BOSS战关卡后，罗什会在身边召唤四个球，分别代表风(绿色)、冰(蓝色)、火(橙色)、虚无(淡紫色)四个属性的分身，玩家击杀分身后，对应属性的球会消失，下面和小编一起来看看详细的内容介绍。

之所以打不过是因为玩家不清楚其机制。

进入BOSS战关卡后，罗什会在身边召唤四个球，分别代表风(绿色)、冰(蓝色)、火(橙色)、虚无(淡紫色)四个属性的分身。

击杀分身后，对应属性的球会消失，在击杀四个分身、四个球都消失后，可以对罗什本体进行输出，输出时间为15秒。

通常一轮输出无法击败罗什，15秒后，罗什会再次召唤4个分身。

玩家需要再进行一次刚才的攻略方案后，再次对罗什本体进行输出。循环几轮，就能把罗什击杀了。

需要注意的是，BOSS战房间时限为10分钟，如果超时会直接被送回基地。