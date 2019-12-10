云顶之弈六召唤使阵容如何搭配 云顶之弈六召唤使阵容搭配推荐

2019-12-10 10:39:05 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，在云顶之弈中六召唤使阵容要怎么进行搭配呢？估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了云顶之弈六召唤使阵容搭配攻略。

婕拉、玛尔扎哈、沙皇、小法、安妮、火男、掘墓人、劫。

六召唤使阵容在近期的版本中虽然不好成型，但是实际是这是搭配安妮的最好的体系，安妮作为召唤使召唤出的提伯斯能跟劫的影分身形成连锁的输出体系，六召唤使对于召唤物的坦度、输出的强化将会上了多个台阶，尤其是搭配三法的羁绊，阵容输出坦度双向很给力。

阵容羁绊

6召唤使+3魔法师+3地狱火+2影。

核心英雄

在召唤使、地狱火的体系里安妮都是比较重要的一张牌，输出、控场的坦度效率比较高，安妮能比较好的配合团队打出高额的输出效果，尤其是六召唤使安妮能更轻松的打出输出。

出装推荐

安妮的出装推荐做出鬼书，强化输出的效果，双炽天使能让安妮更快的召唤提伯斯。

追三解析

婕拉>玛扎>小法>安妮

这阵容在追三的情况下可以优先考虑婕拉、玛扎的低费卡，这些三星追出后后期追高费。