dnf回归商店在哪里 dnf回归硬币商店位置详情一览

2019-12-10 10:37:16 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都在问dnf回归商店在什么地方呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下dnf回归硬币商店位置一览，想要兑换奖励的玩家们就一起来看看吧!

dnf回归商店位置一览

回归硬币商店的NPC在赛丽亚房间，右上方的“回归硬币商店”NPC就是回归商店NPC。

在该NPC的下拉菜单中选择商店，就可以进入回归硬币商店了。

回归硬币商店介绍

回归硬币商店是提供给回归DNF玩家的奖励兑换处，需要通过回归硬币来兑换奖品。

回归硬币可以在和活动对象通关各种地下城时掉落，每日最多可以获得50个硬币。